Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко недавно отпраздновала день рождения. Красотка учится и живет в США, где делает пытается начать карьеру модели, певицы и актрисы. Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где за девушкой следят более 100 тысяч фанатов.
И Соня старается не разочаровывать фолловеров, постоянно радуя новыми образами. Этот раз не стал исключением, ведь Евдокименко опубликовала снимки, на которых была в "дырявом" черном топе и джинсах. Девушка в таком образе прогулялась по городу, показав себя в разных ракурсах.
"Городская жара", - написала Соня под фотографией.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм, где Евдокименко разместила кадры, нет подобных инструментов.
Напомним, 20-летняя внучка Ротару оставила рубашку нараспашку, посветив бельем на камеру
А еще Politeka писала, что 20-летняя внучка Ротару засветила каждый изгиб в невероятно тонком платье
Также Politeka сообщала, что внуки Софии Ротару "подорвали" танцпол на киевском фестивале, кадры уже в сети