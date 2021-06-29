Внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко покорила своим новым образом в раскрытой нараспашку рубашке

20-летняя красотка изначально была известна благодаря своей бабушке, однако уже успела сделать собственное имя как начинающая актриса, певица и модель. Сейчас Соня живет в США, готовится к свадьбе со своим женихом-миллионером и продолжает строить свою карьеру.

На своей странице в Инстаграм девушка поделилась новыми снимками, на которых продемонстрировала свой модельный потенциал, пишет Politeka.net.

Так, на фото Соня предстала в костюме из свободных бежевых штанов и жилетки. Также на девушке была белая рубашка, которую Соня оставила распахнутой, и бледно-розовый лифчик.

В таком виде Евдокименко уверенно позировала перед камерой, показывая свою природную красоту и стройную фигуру.

Поклонники не могли не оценить этот образ юной красотки.

«Красавица», «Ангельская любовь», «Тут красуня…», - пишут люди в комментариях к фото Сони.

Напомним, 20-летняя внучка Ротару засветила каждый изгиб в невероятно тонком платье: "Ох, ничего себе".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару выдала секрет своей фантастической фигуры: "В расслабленном режиме...".

Также Politeka писала, что 20-летняя внучка Ротару показала формы в чересчур коротком топе: «Горячее солнца».