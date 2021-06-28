Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, раскрыла секреты своей стройности

Внучка украинской легенды Софии Ротару, молодая красавица Соня Евдокименко, привлекает к себе внимание не только творчеством, но и яркой внешностью. Девушка привыкла показывать в Инстаграм разные образы, которыми часто восхищаются и просят раскрыть секреты красоты.

В этот раз девушка ответила Сторисах, как именно она ухаживает за своей фигурой, сопроводив ответ жаркими кадрами:

«Занимаюсь спортом, летом в более расслабленном режиме. С утра растяжка с элементами пилатеса и 2-3 раза в неделю тренировки со своим весом, кардио или НIIТ.

Как можно заметить, у молодой последовательницы Софии Ротару есть все модельные данные — высокий рост, утонченные черты лица и идеальная фигура. Однако, сама Соня никогда не страдала от лишнего веса. Ранее девушка также поделилась фото и видео, где выполняет упражнения на специальном тренажере.

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