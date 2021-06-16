Модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя с братом Антоном, рассказав о будущем мероприятии

Как пишет Politeka.net, Соня и Антон являются внуками легендарной певицы Софии Ротару. Девушка решила попробовать себя в качестве модели и певицы, а молодой человек уже выступает с собственными концертами. Соня решила помочь брату и рассказала о будущем мероприятии, на котором его можно послушать.

Соответствующий пост Евдокименко разместила в Инстаграм. На фото Соня позировала рядом с Антоном и улыбалась. На втором снимке внук Ротару уже показался на афише.

София Ротару сразу поставила лайк и прокомментировала публикацию: "Люблю".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Улыбайтесь молодой человек у вас красивая улыбка", "Так, а внучка кто по профессии?", "Очень красивые брат и сестра!!!", "Анатолий так похож на своего дедушку Анатолия Евдокименко. Красивые дети, счастья вам".

Сообщалось, что внучка Ротару провела все свободное время на природе.

Соня позировала в белоснежной рубашке, рукава которой кокетливо закатала до локтей. Она позирует для фото, расположившись в палатке. Ее волосы распущены по плечам, а макияж – естественный и натуральный.

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