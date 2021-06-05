Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, продолжает путешествовать по Америке вместе со своим женихом

Как известно Соня недавно отметила свое 20-летие. Несмотря на юный возраст, девушка, по-видимому, скоро может стать невестой и женой. Год назад внучка Ротару впервые познакомила публику со своим бойфрендом - 31-летним миллионером из Украины Денисом Жадановым, засветив колечко на том самом пальце.

Об избраннике Сони известно немного: только, что он достиг больших высот в сфере IT-технологий. Жаданов является вице-президентом по маркетингу крупной компании и несколько лет назад засветился в рейтинге американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Внучка Ротару же в Нью-Йорке осваивает карьеру модели и попутно учится в Школе дизайна Parsons.

Парочка больше не скрывает своих чувств и демонстрируют публике счастливые моменты, проведенные вместе. На новых кадрах Соня показала, как путешествует с Денисом по красивейшим местам Америки, поделившись ими в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, молодые, влюбленные и счастливые, они предстали идущими по пустынной местности в окружении других туристов. Судя по геолокации, парочка находилась в Хорсшу-Бенд в штате Аризона - долине реки Колорадо на территории национальной зоны отдыха каньона Глен. Благодаря своей живописности, симметричной форме и относительно легкой доступности, это место является популярным туристическим объектом.

"Всегда выбирай живописный маршрут", - подписала один из кадров девушка.

Напомним, что внучка Ротару впечатлила весенним образом в желтом платье: "Прекрасная принцесса".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару живет с женихом-миллионером в палатке и жарит еду на костре: личные кадры.

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