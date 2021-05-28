Юная внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару показала невероятную природу

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США. При этом, красотка любит посещать интересные места в Америке. На этот раз девушка показала, как отведала Мьюир Вудс - национальную достопримечательность США в калифорнийском округе Марин у береговой линии Тихого океана. Достопримечательность занимает 224 гектара, на 97 из которых растет перестойный лес красного дерева.

Свой профиль в Инстаграм она ведет очень профессионально, публикуя только отборные качественные кадры. Иногда в своем аккаунте в разделе сториз показывает своего любимого парня.

Недавно внучка Ротару показала, как прогуливается улицами Нью-Йорка с любимым, 31-летним Денисом Жадановым, участником списка американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Как сообщала Politeka, внучка Ротару, уехавшая в Нью-Йорк, устроила безумные танцы у огня: "Способная девочка".

Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".