Юная внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару показала невероятную природу
Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США. При этом, красотка любит посещать интересные места в Америке. На этот раз девушка показала, как отведала Мьюир Вудс - национальную достопримечательность США в калифорнийском округе Марин у береговой линии Тихого океана. Достопримечательность занимает 224 гектара, на 97 из которых растет перестойный лес красного дерева.
Свой профиль в Инстаграм она ведет очень профессионально, публикуя только отборные качественные кадры. Иногда в своем аккаунте в разделе сториз показывает своего любимого парня.
"Захватывающий натурализм 💛", - лаконично подписала фото среди густых деревьев.
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София на снимке стоит в легком желтом платье, которое нежно колышет ветер. Волосы девушки прямые, а нежный образ дополнен ботинками и серой сумочкой в тон.
Полльзователи поражены красотой Софии написали много комплиментов: "Как гармонично 💚", "Какая красивая панорама❤️", " Как красиво 😍💚", "Прекрасная принцесса в сказочном лесу".
Недавно внучка Ротару показала, как прогуливается улицами Нью-Йорка с любимым, 31-летним Денисом Жадановым, участником списка американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".
Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».
Как сообщала Politeka, внучка Ротару, уехавшая в Нью-Йорк, устроила безумные танцы у огня: "Способная девочка".
Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".