Молодая внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко показала невероятную природу

Как передает Politeka.net, дочка единственного сына Софии Ротару растет настоящей красавицей. Она уже успела попробовать себя в блогинге, модельном бизнесе, и даже записала клип. При этом девушка учится на дизайнера.

Недавно Соня отпраздновала свое 20-летие. Вместе со своим женихом, предпринимателем Денисом Жадановым она отправилась в путешествие по красивым местам Америки, где сейчас проживает.

На свежем фото девушка позировала возле невероятно красивого каньона. Для прогулки Евдокименко выбрала легкое летнее платье и сапоги.

«Всегда выбирайте живописный маршрут», - подписала фото Евдокименко.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Бесстрашная красотка», «Ах, Какая Красота!», «Восторг», «Очень красиво», «Какая милая», «Отличный вид», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко похвасталась прогулкой в японском саду посреди США. На фото девушка была запечатлена среди высоких густых деревьев, в которых утопало удивительное здание в японском стиле. На прогулку молодая модель вышла в стильном голубом костюме и модных белых кроссовках. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру Софии.

Напомним, что внучка Ротару впечатлила весенним образом в желтом платье: "Прекрасная принцесса".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару живет с женихом-миллионером в палатке и жарит еду на костре: личные кадры.

Также Politeka писала, что 20-летняя внучка Ротару блеснула загорелыми ножками перед женихом-миллионером: "Класс!".