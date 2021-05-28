Юна внучка легендарної української співачки Софії Ротару показала неймовірну природу

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко живе і навчається в США. При цьому, красуня любить відвідувати цікаві місця в Америці. Цього разу дівчина показала, як скуштувала Мьюїр Вудс - національну пам'ятку США в Каліфорнійському окрузі Марін біля берегової лінії Тихого океану. Пам'ятка займає 224 гектари, на 97 з яких росте перестійний ліс червоного дерева.

Свій профіль в Instagram вона веде дуже професійно, публікуючи тільки добірні якісні кадри. Іноді в своєму акаунті в розділі сторіз показує свого коханого хлопця.

Нещодавно онука Ротару показала, як прогулюється вулицями Нью-Йорка з коханим, 31-річним Денисом Жадановим, учасником списку американського Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару показала Європейський шик на вулицях Нью-Йорка: «Затьмариш Сонце».

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару, яка поїхала в Нью-Йорк, влаштувала Божевільні танці біля вогню:"здібна дівчинка".

Також Politeka писала, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, покрасувалася в кольє за 580 тисяч: "Пам'ятай, дівонька...".