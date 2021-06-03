Юна внучка легендарної української співачки Софії Ротару показала неймовірну природу

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко живе і навчається в США. При цьому, красуня любить відвідувати цікаві місця в Америці. Цього разу дівчина показала, як вирушили разом з коханим з бізнесменом з рейтингу Forbes у Гранд-Каньйон в США, який по праву визнаний одним з найдивовижніших і незвичайних геологічних об'єктів, існуючих на планеті. Крім того, саме цей природний об'єкт є одним з найглибших у світі. У ньому одночасно присутні чотири геологічні епохи Землі.

Великий Каньйон-одне з найбільших на планеті ущелин. За десять мільйонів років його промила у вапняних породах швидка річка Колорадо. Гранд-Каньйон вражає фантастичними розмірами і марсіанськими пейзажами.

У своєму профілі в Instagram в розділі сторіз Соня показала, як місце, де вони зупинилися з нареченим - 31-річним Денисом Жадановим. Так, на відео дівчина показала великий зручний намет з двоспальним ліжком, великою терасою, каміном і кріслами, а ввечері опублікувала відео, як на багатті смажить їжу.

"Campfire moments", - підписала дівчина відео, що в перекладі означає"моменти біля вогню". Як відомо, внучка Софії Ротару зустрічається з бізнесменом з рейтингу Forbes. Влітку 19-річна внучка Софії Ротару Софія Євдокименко розлучилася з французом на ім'я Марко Дюменіл. А вже нещодавно модель розсекретила нового бойфренда: ним виявився IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов.

Нещодавно онука Ротару показала, як прогулюється вулицями Нью-Йорка з коханим, 31-річним Денисом Жадановим, учасником списку американського Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару показала Європейський шик на вулицях Нью-Йорка: «Затьмариш Сонце».

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару, яка поїхала в Нью-Йорк, влаштувала Божевільні танці біля вогню:"здібна дівчинка".

Також Politeka писала, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, покрасувалася в кольє за 580 тисяч: "Пам'ятай, дівонька...".