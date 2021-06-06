Внучка Ротару провела все свободное время на природе
Как сообщает Politeka.net, внучка легендарной певицы Софии Ротару учится в Школе дизайна Парсонс, а также строит карьеру модели и ведет свой блог. Она любит путешествовать и часто проводит время на природе.
В этот раз она посетила Гранд Каньон в США с видами на обширное озеро. Фото с места своего отдыха она показала в Instagram.
Соня позировала в белоснежной рубашке, рукава которой кокетливо закатала до локтей. Она позирует для фото, расположившись в палатке. Ее волосы распущены по плечам, а макияж – естественный и натуральный. Девушка изящно сидит в кресле, вытянув одну ногу, а другую согнув в колене. Тем самым она сместила акцент в образе на длинные стройные ноги.
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"Вот здесь кемпинг. Телефоны выключаем, а журналы вынимаем", - подписала кадр Соня.
Юную красотку в комментариях поддержали мама Светлана и бабушка по материнской линии Людмила. Также были и комплименты от фолловеров.
"Какая Прекрасная!😍", "Очень красивая!!!🔥", "Мощно💪🏻 летняя страсть", "Она может ослеплять своей красотой любого", "Красотка соблазнительная, великолепная, привлекательная", "Ты удивительная королева солнечного света", "Самая красивая в мире !".
Напомним, что внучка Ротару впечатлила весенним образом в желтом платье.
Как сообщала Politeka, внучка Ротару живет с женихом-миллионером в палатке и жарит еду на костре: личные кадры.
Также Politeka писала, что 20-летняя внучка Ротару блеснула загорелыми ножками перед женихом-миллионером.