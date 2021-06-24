Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя в нежном образе
Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня не так давно отпраздновала свой юбилей. Красотка хоть и живет в США, но навещает бабушку в Украине. Девушка уже сделала первые шаги в карьере модели и активно делится своей работой в Инстаграм.
Этот раз не стал исключением, ведь Соня решила вспомнить, как проходили съемки в Москве. Красотка была в стильной большой шляпе и белом платье. На первом фото Евдокименко сидела среди пшеницы, а на втором кадре фотограф сделал акцент на лице и декольте красотки.
"По сей день одна из моих любимых фотосессий", - написала Соня под фотографией.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Не стало легенды киевского "Динамо": его заслуги перед клубом неоценимы
Трагедия с молодыми украинцами в Турции, врачи боролись до последнего: "Столкнулись в море..."
Дети и взрослые погибли в воде на Троицу под Киевом: детали трагедии
Не могли найти из-за мутного дна: тело юной харьковчанки достали из водоема
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Миленькая такая счастья здоровья любви", "Какая красота", "А куда исчезла София Михайловна?".
Сообщалось, что внук и внучка известной певицы Софии Ротару выступили на фестивале в Киеве.
Как передает Politeka.net, 27-летний Анатолий Евдокименко выступил с диджейским сетом на фестивале «Белые ночи» в Киеве. Поддержать музыканта пришла его родная сестра Соня, которая в результате танцевала все выступление рядом с братом.
Напомним, красавчик-внук Софии Ротару зажег на ночной вечеринке в Киеве
А еще Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару похвасталась красавчиком-братом, бабушка не сдержала эмоций
Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару засветила сад и интерьеры ее роскошного имения под Киевом