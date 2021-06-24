Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня не так давно отпраздновала свой юбилей. Красотка хоть и живет в США, но навещает бабушку в Украине. Девушка уже сделала первые шаги в карьере модели и активно делится своей работой в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Соня решила вспомнить, как проходили съемки в Москве. Красотка была в стильной большой шляпе и белом платье. На первом фото Евдокименко сидела среди пшеницы, а на втором кадре фотограф сделал акцент на лице и декольте красотки.

"По сей день одна из моих любимых фотосессий", - написала Соня под фотографией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Миленькая такая счастья здоровья любви", "Какая красота", "А куда исчезла София Михайловна?".

Сообщалось, что внук и внучка известной певицы Софии Ротару выступили на фестивале в Киеве.

Как передает Politeka.net, 27-летний Анатолий Евдокименко выступил с диджейским сетом на фестивале «Белые ночи» в Киеве. Поддержать музыканта пришла его родная сестра Соня, которая в результате танцевала все выступление рядом с братом.

Напомним, красавчик-внук Софии Ротару зажег на ночной вечеринке в Киеве

А еще Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару похвасталась красавчиком-братом, бабушка не сдержала эмоций

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару засветила сад и интерьеры ее роскошного имения под Киевом



