Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, появилась на улице в довольно смелом виде

20-летняя родственница известной певицы учится и работает в США, сообщает Politeka.net. Соня принимает участие в разных съемках, в том числе, представая в смелых образах.

В этот раз модель появилась на улице в смелом черном топе, подчеркнувшем ее формы. Благодаря длине внимание привлекал плоский живот и тонкая талия.

Джинсы на высокой посадке были свободные, но выглядели стильно. Завершили образ Евдокименко различные аксессуары, в том числе, розовые очки.

"Деним - всегда хорошая идея", - написала Соня.

Публикация собрала за 15 минут собрала сотни лайков.

"Красотулька🔥", "Какой у тебя рост?", "Красавица!", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Евдокименко с детства занимается модельной карьерой. Уже в школьном возрасте внучка Ротару была лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.э

Кроме того, девушка занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

Соня считает, в любых делах ей помогает упорство и целеустремленность, которые, по словам красотки, достались ей в наследство от бабушки. Поэтому с таким характером она может добиться, чего захочет.

Напомним, внучка Ротару в "дырявом" топе впечатлила формами на прогулке

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