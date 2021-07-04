Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, появилась на улице в довольно смелом виде
20-летняя родственница известной певицы учится и работает в США, сообщает Politeka.net. Соня принимает участие в разных съемках, в том числе, представая в смелых образах.
В этот раз модель появилась на улице в смелом черном топе, подчеркнувшем ее формы. Благодаря длине внимание привлекал плоский живот и тонкая талия.
Джинсы на высокой посадке были свободные, но выглядели стильно. Завершили образ Евдокименко различные аксессуары, в том числе, розовые очки.
"Деним - всегда хорошая идея", - написала Соня.
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Публикация собрала за 15 минут собрала сотни лайков.
"Красотулька🔥", "Какой у тебя рост?", "Красавица!", - написали пользователи сети.
Отметим, Соня Евдокименко с детства занимается модельной карьерой. Уже в школьном возрасте внучка Ротару была лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.э
Кроме того, девушка занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.
Соня считает, в любых делах ей помогает упорство и целеустремленность, которые, по словам красотки, достались ей в наследство от бабушки. Поэтому с таким характером она может добиться, чего захочет.
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