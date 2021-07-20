Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, рассказал о своем прошлом

Украинская легенда София Ротару - мама единственного сына, Руслана, передает Politeka.net. Артистка родила ребенка в браке с музыкантом Анатолием Евдокименко.

Супруг звезды умер в 2002 году, что стало огромным ударом для Ротару, а сын помог ей справиться с болью утраты. По воспоминаниям сестры Ротару, Аурики, ее племянник заставлял мать работать, тем самым вытащив ее из депрессии.

Сейчас Руслан не только любящий сын, но и продюсер матери. Также Евдокименко-младший ведет страницу в Инстаграм, где делится различными кадрами из своей жизни.

На новом фото сын Ротару показал, как выглядел в юности и поделился откровением.

"Увидел комсомольский значок и вспомнил, как меня практически за руку отвела классная руководительница в горисполком и я был «принят» в комсомольцы… Последним в классе! 😂😂😂💪", - написал продюсер исполнительницы.

За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев:

"А чего так не хотел в комсомол ?))", "последним в классе 🤘🏻🤘🏻", "Время, о котором вспомнить можно с гордостью!", "🔥мы шли куда пошлют...и посылали....порядок был! И ответственность....🙌", "Взгляд, в светлое будущее".

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