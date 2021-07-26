Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала новые кадры отдыха в Италии, куда отправилась с своим женихом- миллионером

На днях пара отпраздновала первую годовщину отношений. Сейчас они отдыхают в Италии. Девушка показывает соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм.

Ранее Соня Евдокименко показа совместное фото с Денисом Жадановым, который старше нее на 12 лет.

Также девушка похвасталась снимками из номера, в котором они поселились. Соня показала впечатляющий вид из окна.

И стилльный интерьер номера.

Теперь же девушка показала фото, сделанное во время прогулки, блеснув стильным аутфитом.

«Какая стильная🔥», «Какая фигура😍», «Прекрасная», - отреагировали на фото фолловеры девушки.

Денис Жданов — предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30" предпринимателей Европы в сфере технологий».

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