Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала новые кадры отдыха в Италии, куда отправилась с своим женихом- миллионером
На днях пара отпраздновала первую годовщину отношений. Сейчас они отдыхают в Италии. Девушка показывает соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм.
Ранее Соня Евдокименко показа совместное фото с Денисом Жадановым, который старше нее на 12 лет.
Также девушка похвасталась снимками из номера, в котором они поселились. Соня показала впечатляющий вид из окна.
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И стилльный интерьер номера.
Теперь же девушка показала фото, сделанное во время прогулки, блеснув стильным аутфитом.
«Какая стильная🔥», «Какая фигура😍», «Прекрасная», - отреагировали на фото фолловеры девушки.
Денис Жданов — предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30" предпринимателей Европы в сфере технологий».
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