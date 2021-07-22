Внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась новым видео

Соня Eвдокименко начинающая модeль. Она часто выкладываeт фотографии из своeй жизни в социальных сeтях и делится происхоядщими событиями. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз она порадовала новым видео в Инстаграм. Как известно, недавно модель вернулась с курорта. На видео девушка в нежно-розовом костюме, который состоит из топа с открытыми плечами и короткими шортиками. Комплект состоит из полупрозрачной ткани, которая просвечивает изгибы идеальной фигуры.

"Хорошо вернуться", заявляет Соня Евдокименко.

Публикация набрала более 2 тысяч просмотров за несколько часов. Поклонники модели засыпали её комплиментами.

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