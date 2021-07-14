Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской артистки Софии Ротару, показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке, США. 20-летняя красотка уже пробует себя в качестве модели и певицы, а также привлекает внимание завидных женихов. Соня сначала была с французским бизнесменом Марко Дюменилом. После расставания Евдокименко долго не была в одиночестве, ведь переключилась на 32-летнего IT предпринимателя Дениса Жаданова, который успел попасть даже в список Форбс.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где ведет блог. Так, в этот раз, красотка показалась в стильном белом мини-платье от украинского дизайнера и шляпке. Девушка позировала среди цветов, впечатляя образом.

На страничке украинского брэнда также появились фото с Соней. Красотка была в компании мамы Светланы Евдокименко, а также дизайнера Лилии Пустовит.

"Пост Любви и безграничной благодарности всем нашим клиентам, друзьям, партнерам, команде за эти чудесные два дня, полных синергии красоты и чрезвычайных эмоций. Благодарим всех вам", - написано было под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы все красивые! Хочу к вам в Киев!", "Супер все платья", "Девочки, вы красотки", "Ой Лиля...какое у Вас платье зеленое с белым".

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