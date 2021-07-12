Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как проводит время со своим пушистым другом
Модель впечатляет внешностью в каждом новом кадре, сообщает Politeka.net. 20-летняя красотка в стори Инстаграм продемонстрировала себя, а заодно похвасталась времяпрепровождением с маленькой собачкой.
Соня позировала в белой блузе, расстегнув несколько пуговиц. Красотка уложила шелковистые волосы волнами на плечо, она улыбалась и смотрела в камеру.
А после этого перевела камеру на своего питомца. Песик сидел на диване, вытаращив глаза куда-то вдаль.
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На другом кадре внучка Ротару посветила своим идеальным маникюром, дав понюхать пальчики собачке.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Отметим, Соня Евдокименко - учится и живет в США. Девушка с детства была очень талантливой. Она занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.
Кроме того, с ранних лет Соня работала моделью, и даже стала лучшей в Украине.
Еще в школьном возрасте Евдокименко стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Сейчас красотка продолжает строить карьеру в модельном бизнесе, а также она задумалась о карьере артистки, записав несколько песен.
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