Модель Соня Евдокименко порадовала поклонников ярким фото с прогулки в японском саду

Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых кутюрье и модные дома. Девушка живет в Нью-Йорке, где учится в престижной школе дизайна. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими. Так, недавно она выложила яркое фото с прогулки в японском саду посреди Америки.

На новом снимке Соня запечатлена среди высоких густых деревьев, в которых утопает удивительное здание в японском стиле. На прогулку девушка вышла в стильном голубом костюмчике и модных белых кроссах. Этот наряд подчеркнул изящную фигурку модели. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Евдокименко рассказала, что это за удивительное место. "Послеобеденное время в Чайном саду – старом японском саду в США. Оазис под влиянием буддийских и синтоистских религиозных верований, состоящий из множества тропинок, флоры и фауны, а также элементов воды и скал, оформленных в японском стиле. Поистине, безмятежное место, чтобы настроиться и притормозить", - поделилась Соня.

Поклонники тут же принялись комментировать ее новое фото: "Ух какая красивая картинка", "Очень спокойно", "Красивое место", "София, вы королева сада!", "Какая вы красивая".

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