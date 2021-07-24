Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко как и легендарная бабушка, решила стать певицей. Также красотка строит карьеру модели, живя и учась в Нью-Йорке, США. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Соня Евдокименко появилась в черном платье с поясом на талии. У девушки было открыто одно плечо, а сам наряд был довольно короткий, ведь не доставал даже до колена.

"Добрый вечер", - написала Соня под фото.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Икона стиля", "Оглушительная", "Какая обворожительная", "Нежность", "Очень красивая", "Поздравляем", "Невероятно прекрасная София", "Добрый вечер", "Как всегда - красавица", "Вау, какая фигура, какой у вас рост и вес", "Какая Порода!!!! Вы - великолепны".

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