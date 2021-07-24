Начинающая певица Соня Кей, племянница легендарной певицы Софии Ротару, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Соня Хлябич (настоящее имя девушки) пошла по стопам легендарной Софии Ротару и стала певицей. Красотку даже номинировали как "Прорыв года" несколько лет назад. Девушка уже успела выйти замуж за хоккеиста, а недавно вернулась из отпуска. Красотка не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Соня позировала в лифте. Красотка стояла перед зеркалом снимая себя на телефон. Девушка была в зеленом мини-платье с декольте.
"Лук дня", - написала Соня на английском, используя русские буквы.
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На втором сторис Соня уже сидела в машине, снимая себя крупным планом. Красотка улыбалась, показав свою внешность и декольте очень близко к камере.
"Желаю классного дня", - подписала второй сторис в Инстаграм девушка.
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