Певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась фотографией с отдыха

Как передает Politeka.net, 30-летняя артистка вместе с возлюбленным отдыхает в Болгарии. На свежем снимке она позировала в коротеньких черных шортиках и футболке. Она растаяла в объятиях любимого, позируя для фото на фоне красивых домов. Как известно, муж Сони - хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого она долго скрывала от публики до самого момента свадьбы.

«Любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов и лайков.

Отметим, что Соня Кей является дочкой сестры Софии Ротару Лидии. Помимо певческой карьеры девушка занимается танцами и дизайном интерьеров. Дело в том, что с 14 лет артистка училась в Британии, где получила образование по этой специальности.

Напомним, что Соня Кей в красном купальнике показала, как развлекается в Болгарии: кадры с отпуска.

А еще Politeka писала, что Соня Кей устроила релакс, наслаждаясь яркими лучами солнца: "Волшебная".

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