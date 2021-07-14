Певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась фотографией с отдыха
Как передает Politeka.net, 30-летняя артистка вместе с возлюбленным отдыхает в Болгарии. На свежем снимке она позировала в коротеньких черных шортиках и футболке. Она растаяла в объятиях любимого, позируя для фото на фоне красивых домов. Как известно, муж Сони - хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого она долго скрывала от публики до самого момента свадьбы.
«Любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов и лайков.
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Отметим, что Соня Кей является дочкой сестры Софии Ротару Лидии. Помимо певческой карьеры девушка занимается танцами и дизайном интерьеров. Дело в том, что с 14 лет артистка училась в Британии, где получила образование по этой специальности.
Напомним, что Соня Кей в красном купальнике показала, как развлекается в Болгарии: кадры с отпуска.
А еще Politeka писала, что Соня Кей устроила релакс, наслаждаясь яркими лучами солнца: "Волшебная".
Также Politeka сообщала, что Соня Кей в красивом купальнике похвасталась отдыхом на курорте: «Это просто сказка».