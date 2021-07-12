Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, похвалилася фото з відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, 30-річна виконавиця показала знімок на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 51,2 тисячі користувачів мережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз.
"Відпочиваю в Болгарії не перший раз і з кожним разом мені подобається все більше! ❤ Чудовий готель, хороша територія, море чисте і класно, що можна зайти в море на 30 метрів і вода буде трохи вище пояса, для дітей - це просто казка», - написала артистка.
На знімку вона позувала в червоному купальнику на тлі морського пейзажу.
Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"
Погода розбушувалася в Україні в середині літа, кадри небезпечної стихії: сніг, потопи і не тільки
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Тіну Кароль в коротких шортах зняли на яхті з молодим брюнетом: "Такі великі ноги..."
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
"Красуня наша, гарного Вам відпочинку", - відреагували на фото шанувальники артистки.
Соня Кей-дочка сестри Софії Ротару Лідії. Її батько Сергій був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому свого часу співали сестри Лідія, Ауріка і сама Софія Ротару.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару в червоному бікіні показала, як розважається в Болгарії: кадри насолоди.
Як повідомляла Politeka, племінниця Софії Ротару спокусливо вигнулася біля басейну: спекотні фото.
Також Politeka писала, що племінниця Ротару В лосинах і короткому топі вразила знімками в спортзалі: "Ущипни себе за сало!"