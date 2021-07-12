Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, похвалилася фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, 30-річна виконавиця показала знімок на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 51,2 тисячі користувачів мережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз.

"Відпочиваю в Болгарії не перший раз і з кожним разом мені подобається все більше! ❤ Чудовий готель, хороша територія, море чисте і класно, що можна зайти в море на 30 метрів і вода буде трохи вище пояса, для дітей - це просто казка», - написала артистка.

На знімку вона позувала в червоному купальнику на тлі морського пейзажу.

"Красуня наша, гарного Вам відпочинку", - відреагували на фото шанувальники артистки.

Соня Кей-дочка сестри Софії Ротару Лідії. Її батько Сергій був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому свого часу співали сестри Лідія, Ауріка і сама Софія Ротару.

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