Известная украинская певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала себя в спортзале

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является начинающей отечественной певицей, пойдя по стопам звездной артистки Софии Ротару. Красотка совсем недавно вышла замуж за хоккеиста. Также девушка активно ведет социальные сети, радуя фанатов интересным контентом.

В этот раз Соня опубликовала фото, на котором позировала в топе штанах. Девушка стояла перед зеркалом, хвастаясь идеальной фигурой. Как можно понять, красотка занималась в спортзале и решила похвастаться своими достижениями.

"Ты от фитнеса устала?

Ущипни себя за сало!", - написала Соня.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комплименты:

"Наша спортивная красотка", "Сонечка ты шикарная моя девчонка. Сонечка ты умничка, так держать", "Соня ты красава,у тебя не капли сала", "У меня фитнес - это море".

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