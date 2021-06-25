Известная украинская певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала себя перед зеркалом
Как пишет Politeka.net, племянница Софии Ротару Соня пошла по стопам звездной артистки и стала певицей. А еще красотка не так давно вышла замуж за известного хоккеиста. Сейчас красотка активно развивает социальные сети, где делится интересным контентом.
На новом фото, которое Соня опубликовала в Инстаграм, девушка позировала в стильном топе и штанах с вырезами. Девушка стояла перед зеркалом в спальне и снимала себя на телефон, задрав одну ножку.
"Привет", - написала красотка под фото.
Не смог пройти мимо фото и известный украинский телеведущий Олег Серафин, который поставил смайлики в виде огня.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Вы очень красивы. У нас сегодня очень жарко", "Огонь", "20 секунд назад опубликовала", "Невероятная красоточка. Счастья прекрасной девушке".
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