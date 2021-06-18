Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала свой райский отдых

30-летняя артистка уже около 10 лет занимается развитием сольной карьеры. параллельно с этим она активно ведет свой блог в Инстаграм. Сейчас за ее страницей следят 49,6 тысяч пользователей сети.

В новой ппосте девушка поделилась фото, сделанным на Мальдивах, сообщает Politeka.net.

«Рай на Земле», - коротко подписала она фото.

Соня Кей запечатлена в белом парео и ярком красном купальнике. Красотка стояла на пляже, позволяя наряду подниматься под потоками ветра.

Фото было сделано во время медового месяца Сони.

"Красотень", "Как шоколадка", - пишут в комментариях.

Соня Кей вышла замуж в июне 2020 года. Избранник певицы - Олег Петров. Он хоккеист, играет за сборную Украины, чем я очень горжусь, а также за украинскую команду ХК «Днепр» в Херсоне.

Стоит отметить, Соня долгое время скрывала его от публики.

«Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности, но если уже делиться – чем-то хорошим и совсем немного», - говорила девушка.

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа.

А еще Politeka писала, что племянница Ротару в обтягивающем костюме заставила бабушку краснеть.

Также Politeka сообщала, племянница Ротару, выпятив пятую точку, мастерски оседлала надувной круг: «С удовольствием и…»