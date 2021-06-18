Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала свои летние развлечения

30-летняя артистка уже около 10 лет занимается развитием сольной карьеры. параллельно с этим она активно ведет свой блог в Инстаграм. Сейчас за ее страницей следят 49,6 тысяч пользователей сети.

В новых сторис девушка поделилась воспоминанием о своем отдыхе в Буковеле, сообщает Politeka.net.

На кадрах Соня Кей в черном купальнике оседлала надувной круг в форме фламинго и плавала на нем в бассейне. Девушка изящно прогнулась, выпятив пятую точку. Так певица проводила время ровно год назад. Тогда красотка только сыграла свадьбу с Олегом Петровым и наслаждалась своим медовым месяцем.

«Сладкого Вам медового месяца», «В медовый месяц молодым желаю провести время с пользой, удовольствием и веселым настроением. Пусть ваш медовый месяц вдохновит и наполнит вас новыми силами, бодростью, энергией, крепким здоровьем, яркими впечатлениями и хорошими эмоциями», - желали Соне поклонники.

А вот у телеведущей Леси Никитюк с подобным надувным кругом случилась совершенно другая история. Во время отдыха в Турции она записала видео видео, на котором попыталась запрыгнуть в бассейн на надувного единорога. Но у Леси ничего не выходило, после чего Никитюк начала психовать и бить единорога об воду. Для съемок красотка надела черное бикини и стильные очки.

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа.

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