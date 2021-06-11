Племянница Софии Ротару, ее тезка певица Соня Кей, отметила первую годовщину свадьбы со своим возлюбленным

На 30-летнюю звезду нахлынули воспоминания, поэтому она решила показать в соцсети еще не опубликованные ранее кадры этого важного для нее события, передает Politeka.net.

Избранником племянницы Ротару стал хоккеист сборной Украины Олег Петров. Долгое время парочка скрывала свои отношения. Но, когда возлюбленный сделал ей предложение, Соня поспешила похвастаться кольцом, показав его в Инстаграм.

Петров ранее рассказывал, что с первого взгляда влюбился в племянницу Ротару, как увидел ее на одной из вечеринок.

"Спустя 5 месяцев наших отношений я понял, что не могу жить без нее и принял решение сделать ей предложение. Мы приехали к родителям Сони в Черновцы и, стоя на колене, я попросил у них благословение и руку их дочери", - делился парень.

Свадьбу Соня с Олегом отпраздновали скромно в кругу самых близких. В частности, в новых "сториз" девушка раскрыла некоторые детали. Церемония, оказывается, прошла прямо в отеле по "видеосвязи".

"А это мы в номере расписались, слава богу, что в наше время можно звонить по видео и есть интернет!", - говорится в подписи.

Также девушка похвасталась идеальным утром после брачной ночи, показав роскошный завтрак.

"Наше первое утро, как муж и жена! Вид был сказочный😍", - сообщила она.

Кроме того, Соня не удержалась, чтобы еще раз не восхититься своим свадебным нарядом, в который "влюбилась с первого взгляда".

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа

Также Politeka сообщала, племянница Софии Ротару в эффектной позе показала свои формы в бикини: "Сильно"