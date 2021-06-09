Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, поделилась кадром своего райского отдыха

Восходящая звезда вместе с мужем, хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым, отдыхала на Мальдивах, сообщает Politeka.net. Супруги вернулись домой, но Соня скучает по райскому отдыху, публикуя соответствующие кадры.

В этот раз красотка блеснула фигурой, лежа на гамаке. Певица позировала в рубашке и шортиках, демонстрируя стройные ножки. Позади нее открывался чудесный вид, и Хлябич можно только позавидовать.

"Уже хочется обратно 😍", - написала племянница Ротару.

Почти за час публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу певицы подписаны 48,8 тысяч пользователей сети.

Напомним, Соня Кей росла в творческой обстановке, ведь ее тетя легенда украинской эстрады София Ротару. Сейчас Хлябич занимается развитием сольной карьеры, и не любит сравнивать свою творчество со звездными родственниками.

К слову, мать певицы, Лидия, также занималась творчеством - женщина пела в известном коллективе "Черемош".

В 2015 году Соня Кей выпускает хиты, в частности, артистке принадлежат композиции "Слушай мое сердце", "Звездный саундтрек", "Обними меня", "Параллельный мир".

В прошлом году певица вышла замуж, это стало неожиданностью, ведь информацию о личной жизни Sonya Kay всегда скрывала.

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару со своей любовью показала, как нужно отдыхать