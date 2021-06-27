Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, порассуждала о красоте
Артистка примерно 10 лет занимается своей сольной карьерой, сообщает Politeka.net. Восходящая звезда записала несколько песен клипов. Параллельно с этим Соня не забывает о соцсетях - певица ведет свой Инстаграм, в котором рассказывает о своем творчестве и личной жизни.
Сейчас на страницу 30-летней исполнительницы подписаны 51,2 тысячи пользователей сети.
На фото в новом посте красотка предстала в стильном образе - черном коротком топе, а также джинсах с "дырками" вместо карманов, что оголили бедра. Лук получился смелым и соблазнительным.
В таком виде Соня позировала за столиком кафе.
Галкин показал, как Пугачева ушла в отрыв и задрала платье во время танца: "Вот так до старости..."
Дорофеева в топе и без белья устроила зажигательные танцы с молодыми красавчиками: "Ребята стараются"
Кароль показала свое отношение к украинцам, неожиданно остановив концерт: «Пора понимать, что вы…»
51-летняя Лопес втиснулась в красные лосины, дав мастер-класс по соблазнению: "Движемся правильно"
Остановилось сердце звезды известных сериалов, коллеги безутешны: "Принять это трудно"
В посте племянница Ротару порассуждала о красоте.
"Красивые образы рождают красивые мысли, а красивые мысли ведут к красивым действиям. 🤍", - написала девушка.
За 12 часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:
"Хороша", "Солнышко ты волшебно красивая ❤️) ты, как всегда, превосходна ❤️🥵)", "Очень прекрасно написано, но в последнее время мы действий вообще не видим)", "💞💜Ты постоянно притягиваешь в свою жизнь процветание и успех, любовь и гармонию, счастье и радость в каждом дне!".
Напомним, племянница Софии Ротару появилась в приспущенной рубашке среди ярких маков: "Красивая Украина"
Также Politeka сообщала, племянница Ротару, выпятив пятую точку, мастерски оседлала надувной круг: «С удовольствием и…»