Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, порассуждала о красоте

Артистка примерно 10 лет занимается своей сольной карьерой, сообщает Politeka.net. Восходящая звезда записала несколько песен клипов. Параллельно с этим Соня не забывает о соцсетях - певица ведет свой Инстаграм, в котором рассказывает о своем творчестве и личной жизни.

Сейчас на страницу 30-летней исполнительницы подписаны 51,2 тысячи пользователей сети.

На фото в новом посте красотка предстала в стильном образе - черном коротком топе, а также джинсах с "дырками" вместо карманов, что оголили бедра. Лук получился смелым и соблазнительным.

В таком виде Соня позировала за столиком кафе.

В посте племянница Ротару порассуждала о красоте.

"Красивые образы рождают красивые мысли, а красивые мысли ведут к красивым действиям. 🤍", - написала девушка.

За 12 часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Хороша", "Солнышко ты волшебно красивая ❤️) ты, как всегда, превосходна ❤️🥵)", "Очень прекрасно написано, но в последнее время мы действий вообще не видим)", "💞💜Ты постоянно притягиваешь в свою жизнь процветание и успех, любовь и гармонию, счастье и радость в каждом дне!".



Напомним, племянница Софии Ротару появилась в приспущенной рубашке среди ярких маков: "Красивая Украина"

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