Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, похвасталась фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, 30-летняя исполнительница показала снимок на своей странице в Инстаграм, за которой следят 51,2 тысячи пользователей сети. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз.

«Отдыхаю в Болгарии не первый раз и с каждым разом мне нравится все больше! ❤ Замечательный отель, хорошая территория, море чистое и классно, что можно зайти в море на 30 метров и вода будет чуть выше пояса, для детей - это просто сказка», - написала артистка.

На снимке она позировала в красном купальнике сред зелени на фоне морского пейзажа.

«Красавица наша, хорошего вам отдыха», - отреагировали на фото поклонники артистки.

Соня Кей - дочь сестры Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергий был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором в свое время пели сестры Лидия, Аурика и сама София Ротару.

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