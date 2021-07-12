Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, похвасталась фото с отдыха
Как сообщает Politeka.net, 30-летняя исполнительница показала снимок на своей странице в Инстаграм, за которой следят 51,2 тысячи пользователей сети. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз.
«Отдыхаю в Болгарии не первый раз и с каждым разом мне нравится все больше! ❤ Замечательный отель, хорошая территория, море чистое и классно, что можно зайти в море на 30 метров и вода будет чуть выше пояса, для детей - это просто сказка», - написала артистка.
На снимке она позировала в красном купальнике сред зелени на фоне морского пейзажа.
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«Красавица наша, хорошего вам отдыха», - отреагировали на фото поклонники артистки.
Соня Кей - дочь сестры Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергий был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором в свое время пели сестры Лидия, Аурика и сама София Ротару.
Напомним, племянница Софии Ротару в красном бикини показала, как развлекается в Болгарии: кадры наслаждения.
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