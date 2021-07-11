Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной отечественной исполнительницы Софии Ротару, показала, как проводит отпуск

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является внучкой легендарной артистки Софии Ротару. Девушка, как и легенда, решила стать певицей, а не так давно уже вышла замуж за известного хоккеиста. Певица не так давно вернулась из Мальдив, но этого оказалось недостаточно. Девушка в Инстаграм показала, куда решила отправится на этот раз.

Так, на новых кадрах Соня была в красном купальнике, расположившись удобно на шезлонге. Красотка наслаждалась солнышком, закрыв глаза от удовольствия.

На еще одном кадре девушка решила впечатлить стройными ножками. Красотка сделала фото у бассейна, показывая только ноги, а также корпуса шикарного отеля. Как можно понять по геолокации, Соня решила отдохнуть на берегу Черного моря в Болгарии.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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