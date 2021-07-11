Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної вітчизняної виконавиці Софії Ротару, показала, як проводить відпустку

Як пише Politeka.net, Соня Кей є онукою легендарної артистки Софії Ротару. Дівчина, як і легенда, вирішила стати співачкою, а не так давно вже вийшла заміж за відомого хокеїста. Співачка не так давно повернулася з Мальдів, але цього виявилося недостатньо. Дівчина в Instagram показала, куди вирішила відправиться на цей раз.

Так, на нових кадрах Соня була в червоному купальнику, розташувавшись зручно на шезлонгу. Красуня насолоджувалася сонечком, закривши очі від задоволення.

На ще одному кадрі дівчина вирішила вразити стрункими ніжками. Красуня зробила фото біля басейну, показуючи тільки ноги, а також корпусу шикарного готелю. Як можна зрозуміти по геолокації, Соня вирішила відпочити на березі Чорного моря в Болгарії.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

Нагадаємо, племінниця Ротару В лосинах і короткому топі вразила знімками в спортзалі

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару, вип'ятивши п'яту точку, майстерно осідлала надувне коло

А ще Politeka писала, що племінниця Софії Ротару, розкривши деталі весілля, показала, де провела свою шлюбну ніч



