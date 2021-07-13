Відома українська співачка Соня Кей, племінниця української артистки Софії Ротару, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Соня Кей, як і легендарна Софія Ротару, вирішила стати співачкою, а нещодавно вийшла заміж за хокеїста. Зараз красуня відпочиває в Болгарії на Сонячному березі, який є найбільшим курортом на сході країни, хоча тільки повернулася від Мальдівського Сонця.

На новому фото, яке Соня опублікувала в Instagram, красуня сиділа в рожевій блузі. Дівчина насолоджувалася останніми променями, задерши ніжки на кріслі.

"Вечір, Захід, спів птахів, шум моря, насолода, relax... Зупинись мить, ти ж відпочинок!",- написала Соня під публікацією.

Фанати поставили понад 500 лайків, включаючи Софію Ротару, а також написали кілька коментарів:

"Кайф", "Супер", "Сонечка, ти чарівна".

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