Известная украинская певица Соня Кей, племянница украинской артистки Софии Ротару, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Соня Кей, как и легендарная София Ротару, решила стать певицей, а недавно вышла замуж за хоккеиста. Сейчас красотка отдыхает в Болгарии на Солнечном берегу, который является самым большим курортом на востоке страны, хотя только вернулась от мальдивского солнца.

На новом фото, которое Соня опубликовала в Инстаграм, красотка сидела в розовой блузе. Девушка наслаждалась последними лучами, задрав ножки на кресле.

"Вечер, закат, пение птиц, шум моря, наслаждение, relax… Остановись мгновение, ты же отдых!", - написала Соня под публикацией.

Фанаты поставили более 500 лайков, включая Софию Ротару, а также написали несколько комментариев:

"Кайф", "Супер", "Сонечка, ты волшебная".

Напомним, племянница Софии Ротару в красном купальнике похвасталась отдыхом на курорте

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