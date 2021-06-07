Племянница Софии Ротару, ее тезка певица Соня Кей, всколыхнула Сеть атмосферными фото и радостным сообытием

30-летняя звезда празднует "ситцевую" свадьбу, то есть один год, вместе со своим возлюбленным - хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым. Пара принимает поздравления от родных, друзей и просто поклонников.

В своем микроблоге в Инстаграм Соня опубликовала серию свадебных снимков, на которых похвасталась роскошным платьем с длинным шлейфом и открытой спиной, а также показала красавца-жениха, передает Politeka.net.

"Сегодня год нашей семьи! ❤️ Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора, ты мой лучший друг! Люблю тебя безумно! ❤️", - подписала девушка кадры.

Долгое время парочка скрывала отношения. Впервые об избраннике племянницы Ротару заговорили только после того, как Соня выставила фото своей руки с кольцом.

Уже после церемонии Петров рассказывал, что влюбился в девушку с первого взгляда, когда увидел ее на одной из вечеринок.

"Спустя 5 месяцев наших отношений я понял, что не могу жить без нее и принял решение сделать ей предложение. Мы приехали к родителям Сони в Черновцы и, стоя на колене, я попросил у них благословение и руку их дочери", - рассказывал хоккеист.

Свадьбу парочка отпраздновала скромно в кругу родных и самых близких, продолжая следовать правилу, что "счастье любит тишину".

"Очень красивые и похожие🔥"; "Поздравляю! Долгих и счастливых лет жизни Вам и Вашей семье, пусть она растет, приумножается и процветает!❤️😍❤️🥳🙏"; "Момент из тех, что снова и снова 🥰❤️🔥"; "Любите друг друга, берегите друг друга, помогайте друг другу и будьте счастливы! Всего Вам самого доброго и светлого!", - комментируют пользователи.

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