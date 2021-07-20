Артистка показала, как прекрасно выглядит

Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, продемонстрировала фигуру в купальнике

Восходящая звезда впечатляет не только талантом, но и формами, сообщает Politeka.net. Артистка нередко демонстрирует стройную фигуру в самых смелых нарядах, а в этот раз решил показать себя в красном бикини.

Фото Соня разместила в своем Инстаграм. Певица позировала на краю бассейна, вытянув подкаченные ноги. Красотка откинула назад голову, будто получая наслаждения от отдыха.

Геолокацию артистка поставила "Болгария".

"🌊☀️🤗", - написала Соня Кей.

За 11 часов публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"🤩🤩🤩", "😍😍😍❤️❤️❤️", "красотка!!❤️", "Наша красавица 😍😍😍", "Любовь 🔥", "Красиво очень!", - написали пользователи сети.

Подчеркнем, страница племянницы Ротару только набирает популярность, сейчас на нее подписаны 53,8 тысячи человек.

Отметим, Соня Хлябич родилась в творческой семье - отец, Сергей, был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пела ее мама, Лидия Ротару.

Девушка признается - она слышит упреки, что добиться успеха ей помогает имя ее тети, Софии Ротару, в то время, как она сама занимается развитием карьеры.

Напомним, племянница Софии Ротару соблазнительно выгнулась у бассейна

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