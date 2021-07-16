Известная украинская певица Соня Кей, внучка легендарной исполнительницы Софии Ротару, показала, как отдыхает в Болгарии

Как пишет Politeka.net, Соня пошла по стопам легендарной Софии Ротару и стана певицей. Восходящая звезда украинской эстрады активно занимается творчеством, а также успела выйти замуж за хоккеиста. Сейчас красотка отдыхает в Болгарии, куда отправилась практически сразу после сказочных Мальдив. Не забывает девушка и о социальных сетях, где публикует самое интересное.

На новых фото, которые Соня опубликовала в Инстаграм, красотка лежала на кровати. Красотка была в розовом мини-бикини и стильных очках. Девушка вытянула ножки, впечатляя стройностью.

"Счастье. Так счастливы", - написала под фото Соня.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Вау, вау, вау", "Красивая", "Очень красиво", "Соня, какая ты красотка! Привет маме! Хорошего вам отдыха и отличного настроения!", "Вай какая красотка. Сонечка ты очень красивая".

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