Восходящая звезда украинского шоу-бизнеса Соня Кей, племянница легендарной певицы Софии Ротару, рассказала о беде

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является начинающей отечественной певицей, пойдя по стопам легендарной Софии Ротару. Красотка не так давно вішла замуж за популярного хоккеиста. Сейчас девушка активно ведет Инстаграм, вернувшись из курорта, и решила показать, как ей после возвращение в Украину.

На новом сторис Соня біла в футболке, сидя в своем автомобиле. Красотка снимала себя на телефон, рассказав, что произошло:

"На улице просто такая жесть, что невозможно просто выйти из автомобиля. Поэтому я сижу здесь, под кондиционером. 35 градусов жары, держитесь, друзья", - рассказала о беде Соня.

На втором сторис красотка сделала фотографию градусника, который показывал температуру воздуха за окном.

37 градусов было написано на цифровом табло.

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