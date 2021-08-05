София Ротару в преддверии праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, в котором она будет участвовать, выступит в России

Как свидетельствуют афиши, которые появились в Сети, у Ротару запланировано выступление в городе Сочи на фестивале "Новая волна", который пройдет 19-23 августа. Афишу опубликовали на официальной сранице "Новой волны", передает Politeka.net

«Я буду на Волне. А ты?», - написано на афише.

Напомним, в 2020 году София Ротару выступила на «Песне года» в Москве.

Концерт, в котором приняли участие многие скандальные звезды, среди которых Ани Лорак с Таисией Повалий, состоялся пятого декабря на московском стадионе ВТБ Арена.

Как известно, несмотря на это Ротару будет выступать на праздничном шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" на НСК «Олимпийский» 24 августа в День Независимости Украины.

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