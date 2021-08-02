Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, похвастался своей молодой красоткой

Сын Софии Ротару стал единственной опорой матери после смерти отца, музыканта Анатолия Евдокименко, передает Politeka.net. Мужчина помогает матери во всех делах.

Стоит отметить, Руслан Евдокименко стал строить отношения со своей женой Светланой с 1990 года. За долгие годы совместно жизни пара успела воспитать двоих детей - Анатолия и Софию, которых назвали в честь бабушки и дедушки.

Сейчас внуки украинской легенды учатся, а также занимаются творчеством. В частности, София уже записала несколько песен, а также девушка с детства строит карьеру модели.

Руслан Евдокименко всегда с гордостью говорит о своих чадах, а также выставляет с ними снимки при любой возможности. Так, в этот раз сын Софии Ротару опубликовал фото с молодой красоткой - своей дочерью.

На снимке отец и дочь обнимаются и улыбаются, сидя в одном из заведений,

"С любимой", - подписал снимок счастливый отец.

"Какие красивые 😍", "🔥 Господи, как похожи , папулина дочуля", "Красотульки❤️❤️❤️", "Красивые и счастливые! И очень похожие друг на друга!❤️", "Шикарная Сонечка!! Папина ГОРДОСТЬ, любимая....❤️❤️❤️👍👍👍", "Очаровательная, изящная и нежная у Вас со Светланой дочка!", - написали поклонники.







