Сын легендарной певицы Софии Ротару показал, как попал под грозу

Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару. 51-летний мужчина с женой Светланой воспитал двоих детей - Софию и Анатолия. Известно, что Евдокименко имеет любимое хоби - мотоциклы. Часто в Сети он публикует фото и видео с "залезными друзьями". Евдокименко активно ведет социальные сети, где делится самыми интеерсными моментами своей жизни.

Как пишет Politeka.net, сын Ротару на странице в Инстаграм в разделе сториз показал, что пересел со своего любимого мотоцикла в более комфортный автомобиль. В таком транспорте и гроза не страшна.

Руслан Евдокименко запечатлил грозу, под которую попал в Киеве. На фото видно, что мужчина сидит в кресле водителя. Лобовое стекло машины залито водой. Автомобиль стоит в заторе, вот и появилась возможность показать грозу в столице.

"Небо плачет...", - написал он.

Отметим, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко уже на протяжении долгого времени увлекается мотоциклами. При чем он это делает на весьма профессиональном уровне. Потому что их ремонтом и модернизацией занимается сам. Для этого занятия у него есть специально оборудованный гараж.

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