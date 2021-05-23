Актриса Ольга Куриленко сразила эффектным снимком, собрав коллекцию комплиментов

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в ретро-образе.

Ольга позировала в одном съемном воротничке, сверкнув округлостями на камеру. Девушка, конечно, прикрыла руками самое интимное, но при этом оставила богатую пищу для фантазий. Пышная прическа и макияж со стрелками в стиле 60-х органично дополнили лук.

"Что вы делаете на этих выходных?", - спросила у поклонников актриса.

Пользователи кинулись восторгаться смелым фото. Одним из первых пост оценил единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, поставив "сердечко".

"Богиня! ❤️"; "Ольга! Ради бога, перестань быть таким завораживающе безумной и прекрасной! 😍😍😍😂"; "Клеопатра 💟"; "Вау так потрясающе😍😍🔥"; "Идеальный и лучший лук. 😍"; "моя любимая часть дня - видеть твою красивую улыбку 😍"; "Ценю ваши красивые фото!!!!"; "Оля ты всегда прекрасна😘"; "Инстамодели? Ты - мировая модель🔥😃"; "Может быть, на вечеринку 60-х, как ты😂😍".

Напомним, Ольга в 15 лет переехала из родного Бердянска (Запорожская область, Украина) в Москву, где ее пригласили работать в модельное агентство «Red Star». Первый опыт в кино — главная роль в малобюджетном эротическом фильме «Перст любви» (2005) французского режиссёра Дианы Бертран. В январе 2008 года была выбрана на роль «девушки Джеймса Бонда» в очередном фильме саги про агента 007.

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