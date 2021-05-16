Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на съемках нового фильма

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко стала популярной актрисой, снявшись в десятках картин. Девушка еще в подростковом возрасте покинула Украину, став изначально моделью, а потом начала играть в кино. Сейчас Ольга активно ведет социальные сети, где показывает свое творчество.

На фото Ольга Куриленко позировала в в кофте и кепке, а также натянула сверху очки. Рядом стоял известный режиссер Джесси В. Джонсон, специалист по боевикам. Мужчина обнимал украинскую красотку и улыбался.

"Это накидка на Белого слона! Мне понравилось работать с тобой, дорогой Джесси - ты лучший! Теперь .... что дальше?", - написала Ольга.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:

"Отличные фотографии вас обоих", "Что дальше?", "Такой отличный режиссер. Дайте Джесси ключи от Неудержимых 4", "Не могу дождаться, чтобы увидеть Белого слона".

Сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко в компании молодого мужчины удивила "цветущим" видом.

В этот же раз звезда решила похвастаться кадрами из отдыха с коллегой, а также удивить сияющим видом. Рядом с молодым мужчиной актриса выглядела очень довольной, потому селфи вышли позитивными.

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