Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на съемках нового фильма
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко стала популярной актрисой, снявшись в десятках картин. Девушка еще в подростковом возрасте покинула Украину, став изначально моделью, а потом начала играть в кино. Сейчас Ольга активно ведет социальные сети, где показывает свое творчество.
На фото Ольга Куриленко позировала в в кофте и кепке, а также натянула сверху очки. Рядом стоял известный режиссер Джесси В. Джонсон, специалист по боевикам. Мужчина обнимал украинскую красотку и улыбался.
"Это накидка на Белого слона! Мне понравилось работать с тобой, дорогой Джесси - ты лучший! Теперь .... что дальше?", - написала Ольга.
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Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:
"Отличные фотографии вас обоих", "Что дальше?", "Такой отличный режиссер. Дайте Джесси ключи от Неудержимых 4", "Не могу дождаться, чтобы увидеть Белого слона".
Сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко в компании молодого мужчины удивила "цветущим" видом.
В этот же раз звезда решила похвастаться кадрами из отдыха с коллегой, а также удивить сияющим видом. Рядом с молодым мужчиной актриса выглядела очень довольной, потому селфи вышли позитивными.
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