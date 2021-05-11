Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на съемках нового фильма

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже давно покинула Украину и построила карьеру успешной актрисы в Европе. Девушка больше всего запомнилась по фильму "Квант милосердия" о Джеймсе Бонде. Сейчас девушка играет в новой картине - боевике "Белый слон".

На фото Оля стояла в бронежилете и с кастетом на кулаке. Возле девушки лежало много огнестрельного и холодного оружия, а на фоне можно увидеть двоих мужчин.

"Я и мои игрушки", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Фантастически", "Мощная мама", "Готова к войне", "Приятно ... как сказал Джейсон Стэтхэм, "не может победить классику", "Я тоже, я твоя игрушка", "Ух ты!! Это для фильма? Или это одно из твоих увлечений?", "ваша красота превосходит все риски .. удачного дня .. !!!".

Сообщалось, что известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила перевоплощением для новой роли.

На эксклюзивных кадрах со съемок актриса засветилась в бронежилете с оружием в руках. Она стояла около окна и целилась в кого-то. На одном из кадров несколько пуль летело ей в ответ.

«Некоторые кадры со съемок «Белого слона» сегодня!», - подписала фото актриса.

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