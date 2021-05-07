Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила преображением для новой роли
41-летняя звезда, которая родилась в Бердянске и прославилась на весь мир, исполнив роль девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о суперагенте, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Куриленко показала себя вблизи. Актриса сидела на диване, одетая в серую толстовку и бронежилете.
На лице у актрисы минимум макияжа, что позволяет ей выглядеть естественно. А вот ее волосы сразу же привлекают внимание. Дело в том, что брюнетка Куриленко резко изменила их цвет, превратившись в блондинку.
В подписи к фото звезда пояснила, что сейчас готовится к съемкам в новом фильме. Вероятно, именно с этим связано ее внешнее преображение.
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«Вхожу в свою роль», - написала актриса.
Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Красавица», «Стареешь», «Восхитительная», «Самая красивая блондинка», «Свирепая!», «Вы лучшая, восхищаюсь вами. Фильмы с вашим участием – прекрасны», «Нет улыбки, всё серьёзно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Куриленко опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное во время съемок нового фильма с ее участием.
Так, Ольга находилась за городом, запечатлев алый закат. Актриса подняла пальцы вверх, указывая на красоту за спиной.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в синяках перепугала видом.
А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в майке-матроске впечатлила размером декольте.