Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила преображением для новой роли

41-летняя звезда, которая родилась в Бердянске и прославилась на весь мир, исполнив роль девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о суперагенте, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Куриленко показала себя вблизи. Актриса сидела на диване, одетая в серую толстовку и бронежилете.

На лице у актрисы минимум макияжа, что позволяет ей выглядеть естественно. А вот ее волосы сразу же привлекают внимание. Дело в том, что брюнетка Куриленко резко изменила их цвет, превратившись в блондинку.

В подписи к фото звезда пояснила, что сейчас готовится к съемкам в новом фильме. Вероятно, именно с этим связано ее внешнее преображение.

«Вхожу в свою роль», - написала актриса.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Красавица», «Стареешь», «Восхитительная», «Самая красивая блондинка», «Свирепая!», «Вы лучшая, восхищаюсь вами. Фильмы с вашим участием – прекрасны», «Нет улыбки, всё серьёзно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Куриленко опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное во время съемок нового фильма с ее участием.

Так, Ольга находилась за городом, запечатлев алый закат. Актриса подняла пальцы вверх, указывая на красоту за спиной.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в синяках перепугала видом.

А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в майке-матроске впечатлила размером декольте.