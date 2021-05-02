Популярная отечественная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко успела построить карьеру успешной актрисы. Девушка в юном возрасте покинула Украину и сразу пробовала себя в качестве модели, а потом начала сниматься в кино. Красотка сейчас активно ведет социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству.
В этот раз Ольга опубликовала фото, на котором появилась в образе морячки. Девушка была в майке и фуражке. На снимке был акцент на пышном бюсте, когда сама Куриленко отвернулась от камеры, восхищая улыбкой.
"Желаю вам прекрасного воскресенья!", - написала красотка под фотографией.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо, и тебе, Ольга", "Спасибо. И хорошего воскресенья. Красивой улыбки", "Желаю вам снова быть счастливой", "Понравился наш маленький дьявольский смайлик!", "Тебе того же красивого", "Идеально"
Сообщалось, популярная актриса Ольга Куриленко удивила новым образом, выложив фото с соцсеть.
Так, в этот раз красотка опубликовала в соцсети дерзкое фото, на котором появилась в необычном образе "морячки", а в подписи к нему слегка озадачила фанатов вопросом.
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