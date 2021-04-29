Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ольга хоть и является уроженкой Бердянска, но покорила мировые кинотеатры уже после переезда в Европу. Красотка изначально начинала как модель, но стала очень успешной актрисой, сыграв роли в десятках мировых картин. Сейчас Куриленко активно ведет социальные сети, где каждый день публикует интересные образы.

В этот раз Ольга появилась в белом платье с украшениями, а волосы оставила распущенными, запрокинув голову, чтобы показать их роскошность.

"Желаю всем прекрасного четверга!", - написала Ольга под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасная девушка", "Оглушающая", "Спасибо", "Уникальная .. Всегда формируешь галактики с твоей красивой улыбкой. Я желаю тебе прекрасного дня сегодня и всегда", "Абсолютно красиво", "Красотка", "Красиво выглядит", "Грамотная, красивая и замечательная актриса", "Выходи за меня замуж, Ольга".

Мы писали, что известная актриса Ольга Куриленко предстала в разных образах, в которых одинаково эффектно.

На кадрах красотка, родом из Украины, впечатляет яркой внешностью при макияже и в соблазнительных нарядах.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко показала, чем покорила мировых режиссеров

А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко показала стильный образ для прогулки по Лондону

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко превратилась в рыжую "бестию", актрису можно не узнать



