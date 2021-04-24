Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко в юном возрасте покинула Бердянск, после чего пробовала стать моделью. Но спустя время красотка стала играть в кино и добилась большого успеха в актерском мастерстве. Девушку и по сей день зовут сниматься в фильмах и сериалах на Западе. Не забывает Ольга и о социальных сетях, где показывает интересные образы.

"Желаю всем прекрасной субботы!", - написала Ольга под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты слишком красивая", "и я люблю эту прическу", "Мода хороша", "Черно-белые фотографии очень выразительны...", "Замечательная Ольга", "Она такая же, как и раньше, но теперь она сияет ... Ее отражение освещает ее, но еще красивее, женственнее, уникальнее. Удачного дня ...!", "Спасибо, самая красивая женщина на земле !!!".

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В этот раз Ольга появилась в черном-мини платье с декольте. Красотка стояла у занавесок, выставив одну ножку.

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