Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко в юном возрасте покинула Украину, уехав изначально в Москву, а потом перебравшись в Европу. Девушка изначала пробовала себя в качестве модели, но потом стала актрисой. Красотка снялась во множестве картин и продолжает творить, не забывая и о социальных сетях.

"С Днем Горба (так западные тинейджеры называют среду, - прим. ред.). Надеюсь, у вас пока хорошая неделя!", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"У нас все хорошо", "Изумительная", "Такая великолепная", "Самая милая женщина в мире", "Дневная королева", "Невероятная природная красота", "Вы потрясающе красивы", "Обнять.. красивая", "Ты выглядишь прекрасно", "Вы очень красивы, привет из Перу", "С днем горба, так держать, девочка".

Мы писали, что украинская актриса Ольга Куриленко показала редкий кадр в обнимку со знаменитым актером.

Ольга разместила фото в обнимку с известным актером Тони Люном. Девушка подписала кадр: "Охота с Тони Люном".

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