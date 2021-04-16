Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на съемках фильма "Центурион"

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в юном возрасте покинула Украину, после чего пробовала себя в качестве модели, а потом стала актрисой. На счету у красотки множество картин, но вспомнить девушка решила съемки фильма "Центурион", где сыграла роль воительницы Этайн.

Ольга опубликовала фотографию в Инстаграм, где позировала в наряде с накидкой из шкур животных. У Куриленко было за спиной копье, а рядом стояла лошадь, которая наклонила голову над девушкой.

"Возвращение к съемкам Центуриона!", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучший фильм", "Люблю этот фильм", "Хороший фильм. Хорошего дня", Славная, такая сильная", "Вы были фантастичны в этом фильме", "Ничего себе, в этом фильме я не понимал, что ты играешь ту роль", "Потеря для Игры престолов".

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В этот раз звезда поделилась личным фото, на котором предстала не в ярком или стильном имидже, а в простом образе без макияжа, ярких нарядов и даже укладки.

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